Андрій Москаленко: «Ми запровадили штрафи до 170 тисяч гривень за пошкодження пам’яток архітектури»

Заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко про штрафи для юридичних та фізичних осіб за пошкодження пам’яток архітектури та несанкціоновані роботи в них:

«Орендарі чи юридичні особи, які працюють у центральній частині міста і в зоні ЮНЕСКО, дуже часто не дотримуються правил догляду і поводження з цими об’єктами. Вони самовільно замінюють дерев’яні вікна на пластикові, переплановують приміщення. Тому у нас працює адміністративна комісія, яка може наклади штраф у розмірі 1700 гривень на фізичних осіб.

Ми розуміємо, що 1700 гривень – не є великою сумою для порушника. Тому протягом півроку разом із управлінням історичного середовища вели перемовини з Міністерством культури щодо запровадження значно більших штрафів. Сьогодні ми знайшли в законодавстві таку можливість, аби впровадити штрафи від 17 000 до 170 000 гривень для юридичних осіб. Цього тижня вже будуть складені перші протоколи за вчинені юридичними особами порушення у пам’ятках архітектури: перепланування, заміна вікон, пошкодження фасадів тощо.

Розмір штрафу для юридичної особи залежатиме від того, наскільки пам’ятка є пошкодженою, чи можливо її відновити.

А всім, хто хоче у своїх помешканнях, наприклад, замінити старі дерев’яні вікна на пластикові, ми просимо подаватися на програму співфінансування, яку запровадило управління охорони історичного середовища цього року. Ми не лише кажемо, що будемо штрафувати порушників, ми також пропонуємо тим мешканцям альтернативу. Хочете замінити – подавайтесь на програму до 1 квітня.

Адміністративна комісія працює щотижня, минулого тижня було розглянуто 50 проколів, на перших шість фізичних осіб вже були накладені штрафи. Самі розгляди на засіданнях ми робитимемо максимально публічними, з онлайн-трансляцією. Кожен об’єкт, який розглядатиметься на комісії, виводитиметься на екран, тож все буде видно. На засідання можуть приходити активісти та всі охочі.

Протягом трьох місяців буде тривати інтенсивна робота, аби зафіксувати всі порушення та накласти штрафи».

Фото: Олена Ляхович