Мін'юст збирається збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину

Міністерство юстиції планує суттєво збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

«Нині йде серйозне обговорення можливості збільшення обсягу утримання дитини після розлучення батьків. Вже розроблено законопроект, який пропонує суттєво збільшити мінімальний розмір аліментів на дитину. Окрім того, ми можемо запозичити норму французького законодавства, за якою нащадки після розлучення батьків повинні отримати такий самий рівень утримання, який вони мали під час проживання у повній сім’ї», – наголосив міністр юстиції Павло Петренко.

Він також зауважив, що особисто виступатиме з ініціативою ввести норму, за якою діти матимуть право на частку спільного майна колишнього подружжя на рівні з батьками. Також буде створена система стимулювання як батьків, так і органів влади на місцях, які дбають про всебічний і повноцінний розвиток дитини.

«Окремо ми плануємо прописати норми мотивації для тих батьків, які відповідально ставляться до виховання своїх дітей. Це будуть відповідні податкові й соціальні пільги. Ще одна новація – створення реальних стимулів для органів влади на місцях, які вкладають кошти в розширення дитячого простору: створення дитячих садочків, будівництво спортивних майданчиків, відкриття різного роду курсів і гуртків для гідного виховання дитини. Уряд готовий розвивати та підтримувати культуру відповадального батьківства в країні», – наголосив Міністр юстиції.

Павло Петренко також повідомив, що Уряд доручив органам влади та представникам силових структур на місцях забезпечити координацію роботи та обмін інформацією щодо встановлення тимчасового обмеження боржника у правах, передбачити у місцевих бюджетах кошти на оплату суспільно корисних робіт та посилити роботу поліції із розшуку боржників та їх майна й забезпечити дотримання правопорядку у разі залучення поліції до проведення виконавчих дій.

«Разом з тим, на правоохоронців покладений обов’язок гарантувати негайну реакцію на факти тиску на виконавців при виконанні ними рішень про стягнення аліментів. Кожного місяця до 10 числа усі причетні до цих процесів відомства мають проінформувати Міністерство юстиції про проведену роботу», – додав Павло Петренко.

Він звернув окрему увагу на те, що завдяки новаціям закону #ЧужихДітейНеБуває, який почав діяти 6 березня, державним виконавцям Міністерства юстиції вдалося стягнути з боржників зі сплати аліментів на користь дітей 254 млн грн.

За словами очільника Мін’юсту, в рамках запровадження нових засобів боротьби зі злісними неплатниками аліментів державними виконавцями Мін’юсту винесено більше 82 тисяч постанов щодо обмеження боржника у праві виїзду за межі України, майже 80 тисяч постанов щодо обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами, а також 79 тисяч постанов щодо обмеження боржника у праві користування зброєю та праві на полювання. Окрім цього, більше 7000 боржників оголошено в розшук.

Міністр юстиції наголосив, що у багатьох випадках боржники спеціально не оформлюються на офіційну роботу, щоб не сплачувати аліменти. Для них у законі передбачено новий вид впливу – суспільно корисні роботи, оплата за які буде перераховано на сплату боргу з виплати аліментів.

«Нині вже винесено 5,5 тисяч протоколів. На моє переконання, виконавці поки що не дуже активно застосовують цей інструмент впливу. А дарма: за даними центрів зайнятості – по всій країні тисячі вакансій двірників, прибиральників цвинтарів, сміттярів. Тож безвідповідальні батьки з легкістю та користю можуть приступити до виконання даного роду робіт», – зазначив Павло Петренко.

Він також поінформував присутніх, що в рамках виконання вимог закону #ЧужихДітейНеБуває запущено публічній реєстр неплатників аліментів, куди потрапляють усі неплатники з боргом понад 3 місяці, не залежно від їхніх статків, соціального становища чи місяця роботи, сформовано окремі групи виконавців, робота яких сфокусована на виконанні судових проваджень саме по виплаті аліментів, створено штаби з моніторингу та контролю за станом виконання органами Державної виконавчої служби Мін’юсту рішень про стягнення аліментів.