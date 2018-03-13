З початку року податківці на Львівщині конфіскували нелегальних імпортних товарів на понад чотири мільйони

Податкова міліція Львівщини виявила у І-му кварталі 2018 року великі партії не сертифікованих в Україні товарів іноземного виробництва. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

Як зазнають у ДФС, обшуки відбулись протягом січня-березня 2018 року у м. Львові, Пустомитівському і Дрогобицькому районах Львівської області.

«В ході обшуків виявлено накопичення великих товарних партій продукції іноземного виробництва не сертифікованої в Україні, в тому числі: побутова техніка, побутова хімія, предмети гігієни, продукти харчування, алкогольні напої.За наявною інформацією реалізація товарів в Україні здійснювалась через магазини і ринки Львова, а також з використанням мережі Інтернет», – йдеться у повідомленні.

Також додають, що загальна орієнтовна вартість виявлених у січні-березні не сертифікованих товарів іноземного виробництва понад 4,4 млн. гривень.

Тривають невідкладні слідчі дії щодо встановлення кола осіб, задіяних у схемі ввезення імпортних товарів без сплати податків і митних платежів.

Фото: ДФС