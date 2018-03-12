«Єврооселі» для лелек: на Львівщині продовжують облаштовувати безпечні гнізда для бузьків

Львівські енергетики продовжують встановлювати безпечні платформи під лелечі гнізда на опорах ліній електропередачі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Львівобленерго».

Планується, що ще 65 лелечих сімей на Львівщині цього року отримають нові «єврооселі».

«Бузьки полюбляють гніздитися на електричних стовпах, а це наражає лелечат і дорослих птахів на небезпеку ураження струмом. Також сусідство електромереж і лелечої домівки призводить до коротких замикань та перерв в електропостачанні споживачам. Тож, аби захисти і птахів, і електромережі з 2005 року ПрАТ «Львівобленерго» долучилося до міжнародної ініціативи «Захист білого лелеки», – йдеться у повідомленні.

Традиційно енергетики працюють над облаштуванням помешкань для бузьків від осені до кінця березня — часу, коли лелеки повертаються на Батьківщину.

Цього року нові «єврооселі» отримають лелечі родини у Буському, Жовківському, Пустомитівському, Турківському, Золочівському, Сокальському, Яворівському, Перемишлянському, Городоцькому, Стрийському та інших районах.

Загалом з 2005 по 2018 рік працівники ПрАТ «Львівобленерго» встановили майже 1400 безпечних платформ для лелек на опорах ліній електропередачі.