Порошенко нагородив лауреатів Шевченківські премії

Президент України Петро Порошенко вручив національні премії імені Тараса Шевченка 2018 року, які були присуджені на підставі подання Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Відзнаку з рук Глави держави сьогодні отримали художник Павло Маков за мистецький проект «Втрачений Рай»; публіцист Сергій Плохій – за книгу «Брама Європи», композитор Вікторія Польова – за хорову симфонію на канонічні тексти «Світлі піснеспіви».

Також Президент вручив нагороду представникам творчого об’єднання «Вавілон 13»: режисеру Володимиру Тихому, операторам Ярославу Пілунському, Сергію Стеценку та Юрію Грузінову – за цикл історико-документальних фільмів про Майдан 2014 року.

Премією також відзначена письменниця Емма Андієвська за книги поезій «Щодення: перископи», «Маратонський біг», «Шухлядні краєвиди», «Бездзиґарний час», «Міста-валети», яка, на жаль, з поважних особистих причин не змогла бути присутньою на церемонії.

У 2018 році розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка становить 240 тис. грн кожна.

Фото: прес-служба Президента