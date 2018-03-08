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Причиною смерті трьох львів’ян стала несправна вентиляція

Омелян Шевчук

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Попередня причина смерті трьох людей у Львові на вулиці Сигнівці – отруєння чадним газом через несправності вентиляції. За фактом загибелі відкрили кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як відомо, у Залізничний відділ поліції 7 березня о 19.30 надійшла інформація про те, що в одній із квартир будинку на вулиці Сигнівка, виявлено тіло чоловіка без ознак життя.

Слідчо-оперативна група та рятувальники, які прибули на місце події, згодом виявили у помешканні, розташованому поверхом вище, тіла ще двох людей та собаки.

Правоохоронці встановили особи померлих – 52, 60 та 62-річних місцевих мешканців. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом внаслідок несправності вентиляції.

Тіла скеровані на судово-медичну експертизу. Встановлюються обставини події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок».

Раніше Львівський портал повідомляв, що через отруєння чадним газом у Львові загинуло троє людей.

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