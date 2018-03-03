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Українська делегація вшанувала пам'ять 366 загиблих у Павлокомі

Катерина Родак

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Сьогодні, 3 березня, у селі Павлокома, що на території Польщі, відбулися скорботні заходи із вшанування пам’яті 366 українців, загиблих 3 березня 1945 року.

 

Як інформує прес-службі Львівської ОДА, у заходах взяли участь міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова Львівської ОДА Олег Синютка,  голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, голова Тернопільської ОДА Степан Барна, представник суспільно-культурних товариств “Надсяння”, “Лемківщина”, “Любачівщина”, члени громадських організацій, численна делегація з районів Львівщини,  Івано-Франківщини, Тернопільщини, священослужителі, а також представники молодіжних громадських організацій.

Участь у скорботних заходах взяли понад тисячу осіб.  Розпочали вшанування загиблих із виконання Державного Гімну України.

У межах заходів до меморіалу 366-ти жертвам села Павлокома поклали квіти та запалили лампадки, а також провели чин панахиди за загиблими.  Опісля відбулося скорботне віче.

Нагадаємо, 2-3 березня 1945 року відділ польської Армії крайової під керівництвом поручника Юзефа Бісса (псевдо-„Вацлав“) разом з групами навколишніх польських сіл напали на село Павловому. Підрозділи польської Армії крайової розстріляли 366 українців разом із парохом о. Володимиром Лемцьом. Не вбивали хлопчиків до 5 років і дівчат до 7 років. Врятувались лише 36 українців.

 

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