Українці 8 березня відпочиватимуть чотири дні

Українці у березні відпочиватимуть чотири дні, натомість робочою буде субота, 3 березня. Про це повідомляє Укрінформ.

Раніше було ухвалене відповідне розпорядження уряду “Про перенесення робочих днів у 2018 році” .”Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 1-р та у зв’язку з відзначенням Міжнародного жіночого дня (8 березня), який у 2018 році випадає на четвер, вихідним буде і п’ятниця, 9 березня, але його доведеться відпрацювати 3 березня”, – йдеться в документі.

8 березня – це державний вихідний день. У зв’язку з цим роботодавцям рекомендовано скоротити робочий день 7 березня на годину.

Крім того, працівникам підприємств, установ та організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), окрім органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку “Укрпошта”, Державної казначейської служби та банківських установ, у 2018 році перенесено робочі дні з:

понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;

п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;

понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;

понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.