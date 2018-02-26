Львівський суд на шість років ув’язнив водія, що перевищив швидкість і спричинив смертельну ДТП

Личаківський районний суд Львова на шість років ув’язнив водія, який вчинив смертельне для свого пасажира зіткнення із деревом.

Як йдеться у суддівському вироку, ДТП трапилась ще 30 серпня 2015 року близько 00.40 год. на вулиці Ніщинського, 24. 21-річний водій Chevrolet Aveo перевищив швидкість, втратив контроль над транспортним засобом та зіткнувся із деревом, внаслідок чого автомобіль перекинувся. На той момент у машині, окрім, водія було ще три людини.

Внаслідок ДТП один пасажир загинув на місці, а інший важко травмувався, і досі перебуває в лежачому стані у лікарні.

Під час судового засідання водій визнав свою провину у вичиненому визнав. Також медики повідомили, що водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння в момент здійснення ДТП.

Батьки загиблого у ДТП чоловіка у цивільному позові вимагали 5 134 матеріальної і 300 тисяч гривень моральної шкоди. Суд ці вимоги своїм вироком вдовольнив. Загалом з чоловіка на користь постраждалих у ДТП стягнули більше 830 тисяч гривень. Ще близько сотні тисяч суд стягнув із страхової фірми.

Також суд прийняв рішення засудити водія до шести років ув’язнення і забрати в нього водійські права на три роки. Цей вирок вступив у дію 20 лютого 2018 року.

Як повідомляв Львівський портал, під час ДТП 30 серпня двох пасажирів автомобіля затиснуло, тому рятувальники використали гідравлічні ножиці, аби їх звільнити.