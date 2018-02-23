З початку року у львівських ЦНПАах видали майже шість тисяч паспортів

В Центрах надання адміністративних послуг Львова найактуальнішою залишається послуга з оформлення і видачі паспорта громадянина України та паспорта для виїзду за кордон. У 2017 році цією послугою скористалося понад 35 000 тис. осіб. Протягом січня-лютого 2018 року паспорти замовили вже 7 700 відвідувачів, видано понад 5 600 паспортів. Про це повідомили в департаменті адміністративних послуг ЛМР.

Нагадаємо, що з 21 лютого в ЦНАПах змінено порядок отримання послуги з оформлення паспортів. Тепер «живу чергу» для замовлення біометричного паспорту (паспорт для виїзду за кордон) перевели в електронну, втричі збільшивши в ній кількість місць, і її відкриватимуть щотижня в понеділок. Проте «живу чергу» для замовлення паспорта у вигляді ID-картки (паспорт громадянина України) – залишили, і вона діє одночасно з електронною чергою. Водночас люди пільгових категорій обслуговуються позачергово без попереднього запису.

Щодо видачі паспортів, то їх видають без проблем кожного дня в позачерговому режимі – людина приходить, бере талончик на видачу паспорта і отримує паспорт. Якщо паспорт уже є в ЦНАПі – тобто переданий від територіального підрозділу міграційної служби, то людину про це одразу ж інформують, надіславши смс-повідомлення.

Нагадаємо, відповідно до наказу Державної міграційної служби України від 03.11.2016 № 280, вартість оформлення паспорта громадянина України в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 279 грн., до 10 робочих днів – 366 грн. Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 557, 32 грн., до 7 робочих днів – 810,32 грн.

Перелік необхідних документів для оформлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм та паспорта громадянина України для виїзду за кордон є на сайті Львівської міської ради: http://city-adm.lviv.ua/services/directory-services/derzhavni-orhany-vlady/derzhavna-mihratsiina-sluzhba

Контакти територіальних підрозділів ЦНАП м. Львова для замовлення послуги на оформлення паспорта: вул. І. Виговського, 32, вул. Ген. Чупринки, 85, вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 374, пр. Червоної Калини, 72а, вул. К. Левицького, 67.

При виникненні будь яких питань, прохання звертатися: довідка ЦНАП м. Львова: 032 297-57-95, ел.пошта: service_center@city-adm.lviv.ua ; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради http://city-adm.lviv.ua/services/