На Львівщині суд на 5 років кинув за грати водія, що насмерть збив багатодітного АТОвця

Самбірський міжрайонний суд на 5 років посадив за грати водія, що насмерть збив бійця АТО в селі Калинів. Окрім того, водію доведеться сплатити дружині покійного 500 тисяч гривень, йдеться у судовому вироку за 8 лютого 2018 року.

Подія трапилась понад рік тому – 4 лютого 2017 року. Приблизно о 20.00 год. на вулиці Самбірській у селі Калинів, перебуваючи у стані алкосп’яніння, водій перевищив допустиму швидкість і наїхав на чоловіка, який загинув на місці ДТП.

Збитий чоловік виявився комісованим бійцем АТО та батьком чотирьох дітей.

Під час судового засідання водій розповів, що бачив перехожого, якого збив, але не встиг загальмувати. Відтак свою провину він абсолютно не визнав. Окрім того, водій зазначив, що і він, і пасажири його автівки намагались надати потерпілому першу медичну допомогу, оскільки після зіткнення чоловік деякий час був живим. Також у вироку зазначається, що на місце події тричі викликали швидку допомогу.

Водночас дружина загиблого бійця АТО розповіла, що приїхала на місце події через дві години після ДТП. Тіло її чоловіка все ще лежало на дорозі.

«Згодом їй сказали, щоб вона сама винайняла транспорт та відвезла його в морг. Вона звернулась за допомогою до волонтерів, оскільки її чоловік був учасником АТО на сході України», – мовиться у судовому вироку.

Під час засідання суду дружина АТОвця розповіла, що через пережите горе має проблеми зі здоров’ям і досі не може оговтатись від психологічної травми. Також вона розповіла суду, що обвинувачений зловтішався з неї і не пропонував допомоги. Таким чином вона пред’явила цивільний позов про відшкодування моральних збитків у сумі 800 тисяч гривень.

Експертиза, яка провела аналіз крові водія, виявила в нього 0,45 проміле.

Отож Самбірський суд, після заслуховування усіх свідків та позицій сторін, засудив винуватця ДТП на 5 років ув’язнення і забрав у нього водійські права на три роки. Водночас цивільний позов суд вдовольнив не повністю, стягнувши з водія не 800 тисяч, а 500 тисяч гривень моральної шкоди на користь дружини загиблого.