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На Львівщині стартував юнацький турнір з тенісу

Омелян Шевчук

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На Львівщині стартував ХVІ Всеукраїнський юнацький турнір з тенісу «Зимовий Трускавець». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

За даними організаторів, ХVІ Всеукраїнський юнацький турнірі з тенісу «Зимовий Трускавець» триватиме до 23 лютого. У ігрових залах дитячо-юнацького спортивного клубу «Спортовець» та санаторію «Карпати» змагатимуться юнаки і дівчата віком від 10 до 16 років.

Цьогоріч для участі в турнірі прибули молоді тенісисти з 14 міст України: Донецьк, Дніпро, Одеса, Київ, Хмельницький, Івано-Франківськ, Чернівці, Ужгород, Хуст, Мукачево, Свалява, Львів, Стрий та Трускавець.

Зауважимо, що це традиційні змагання, які проводиться з 2002 року.

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