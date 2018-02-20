На Львівщині на кір захворіло понад 480 людей

Станом на 20 лютого в області на кір захворіло 484 особи, з них 360 дітей (згідно первинних діагнозів). За останню добу зареєстровано 18 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ріст захворюваності відбувається в основному за рахунок дитячого населення, питома вага захворілих дітей становить 75%. З початку року в заклади охорони здоров’я госпіталізовано 270 осіб, з них 185 дітей.

Нагадаємо, кір – інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Спеціального лікування нема.