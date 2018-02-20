Львів’ян запрошують у філармонію на «Романтичний вечір»

У середу, 28 лютого, у Львівській філармонії відбудеться концерт «Романтичний вечір». Камерний оркестр «Віртуози Львова» представляє скрипаля Богдана Івасика й запрошує попрощатися з зимою під віртуозну музику Чайковського, Мендельсона-Бартольді та Бруха. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Cоліст вечора, молодий скрипаль щойно завершив навчання у Вищій школі музики Кельна. У його доробку — виступи в Україні, Німеччині та Польщі, перемога у Всеукраїнському відборі на конкурс класичної музики «Молоді музиканти Євробачення-2012» у Відні (Австрія). 28 лютого — перший вечір Богдана Івасика у якості соліста після закінчення навчання та повернення до Львова. Зараз він новий музикант у нашому оркестрі. Це молодий перспективний скрипаль, який фанатично відданий своєму інструментові. А програма вечора, зокрема, концерт Макса Бруха, належить до еталонних творів у скрипковому репертуарі»,— розповів керівник «Віртуозів Львова» Сергій Бурко.