З початку року у Львові понад 40 людей отруїлися чадним газом

З початку року у Львові трапилось уже 19 випадків отруєння чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Загалом з початку 2018 року у Львові сталось уже 19 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 41 людина, 18 з яких – діти. На жаль, є один смертельний випадок», – йдеться у повідомленні.

Мерія вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, бо саме неуважність та необережне поводження з приладами призводить до біди.