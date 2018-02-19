У Радехові зловмисник «обчистив» автомайстерню

У Радехові поліцейські викрили зловмисника, причетного до крадіжки з автомайстерні. Загальна сума збитків, заподіяних потерпілому, становить близько десяти тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Радехівське відділення поліції 16 лютого звернувся 54-річний житель району. Чоловік повідомив, що з території автомайстерні, розташованої у райцентрі, невідомі особи викрали два акумулятори для вантажівок, дриль, шліфувальну машину та мідні труби довжиною шість метрів. Їх орієнтовна вартість – майже десять тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 24-річний мешканець одного із сіл району.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Досудове розслідування триває.