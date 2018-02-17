У Львові презентували книгу про загиблих бійців АТО з Львівщини

У Львівській філармонії представали книгу «Вони воювали за Україну». У ній розповідається про 225 загиблих на Донбасі вихідців нашого регіону. Так автор видання, координатор батальйону імені Сергія Кульчицького Андрій Антонищак, хоче зберегти пам’ять про кожного військового Львівщини, який віддав життя за Україну.

Щоби пом’янути загиблих хлопців та згадати про запеклі бої, на презентацію прийшли учасники АТО, військовослужбовці Збройних Сил та Національної гвардії України, члени сімей та друзі полеглих.

Саме видання присвячене Герою України, генерал-майору Сергію Кульчицькому, власне про нього і ще про 224 героїв автор сформував біографічні дані.

«На жаль, до цієї книги увійшли не всі, хто загинули у тій проклятій війні. Однак решту історій про наших героїв додамо вже у другому томі», — розповів присутнім Андрій Антонищак.

З листом від армії до нашого народу, в якому розповідається про подвиги воїнів-захисників, про їхню мужність та героїзм, які вони проявили під час захисту рідної землі порівняв видання начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

«Суспільство часто не знає цих людей, не знає їхніх історій, адже вони «розсипані» по країні, наче дорогоцінне каміння. Але коли зібрати ці діаманти — ці історії докупи, коли вони об’єднані, то вони стають вже дорогоцінним намистом, яке прикрашає нашу державу та преображає наш народ. Окрім цього це видання — це також книга-спогад. Це книга, де не лише зафіксовано для історії довідковий матеріал про воїнів АТО, про їхній бойовий шлях. Це видання — це книга пам’яті про тих, хто загинув, це наша підтримка їхніх рідних і близьких. Це справді безцінна книга, — наголосив він.

Сам захід не обмежився лише презентацією видання. Присутнім у залі свої пісні подарували Народна артистка України Оксана Білозір, відома співачка та волонтер Софія Федина, український воїн і бард Зиновій Медюх, автор та виконавець майор Іван Шерстюк, а також військовий оркестр Академії під керівництвом військового диригента підполковника Богдана Катриняка.