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Львів’янка знайшла у купленій в супермаркеті пачці квасолі голову миші

Соломія Григор'єва

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У Львові жінка виявила голову миші серед стручків квасолі, куплених у гіпермаркеті. Голову гризуна львів’янка побачила після того, як встигла двічі поїсти бобів із цього пакунка. Адміністрація крамниці перед жінкою вибачилась і повернула гроші, йдеться в сюжеті ТСН.

«Цей сюрприз я знайшла в упаковці замороженої квасолі. Я не буду їсти її до кінця життя», – переконана львів’янка.

Донедавна квасоля була однією з улюблених страв Олександри, тож вона придбала дешевий товар власної торговельної марки супермаркету, бо іншого на той момент просто не було. Двічі поїла, коли ж втретє висипала все, що лишилося в пакунку – жахнулася.

«Я спочатку сподівалася, що це шматочок рибки, коли я зрозуміла, що це – гризун. Це голова мишки, щурика, я не знаю. Мені було бридко, я бігала по квартирі і не знала куди себе подіти», – зізнається Олександра.

Жінка звернулася на гарячу лінію мережі, її запросили приїхати до маркету знову. Там визнали провину, відшкодували мені гроші за упаковку квасолі та подарували клієнтці пляшку шампанського і торт. Про компенсацію моральної шкоди в цій ситуації наразі не йдеться.

У супермаркеті пояснили, що постачальник зі Сміли щорічно отримував високі оцінки якості, але після цього випадку його товарів до крамниці не приймають. «Усі партії цього виду продукції виробника зняті з реалізації в усіх магазинах мережі. Постачальник заблокований. Ведеться розслідування», – повідомили в торговельній мережі.

Зазначимо, що інфекції, які розносять гризуни  холод може і не знищити, тож вечеря з таким інгредієнтом може стати останньою, бо миші здатні переносити холеру, чуму, лептоспіроз та інші хвороби, здатні спричинити загибель людини.

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