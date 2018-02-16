Екологи нагадують про штрафи за зривання первоцвітів

Екологи закликають мешканців Львівщини не зривати первоцвіти. Та нагадують про штрафи за їх зривання чи продаж. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

До контролю ситуації у можливих місцях збору та продажу квітів, а також на залізничних вокзалах активно долучаються громадські інспектори з охорони довкілля, працівники Національної поліції, обласних управлінь лісового та мисливського господарства, представники громадських організацій та ЗМІ.

За незаконне придбання та збут об’єктів рослинного світу, занесених до Червоної Книги України, передбачено накладення штрафу від 510 до 1700 гривень з конфіскацією квітів. За збір рідкісних квітів в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду передбачене накладення штрафу від 1700 до 3655 гривень з конфіскацією рослин.