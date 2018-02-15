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Діти Героїв Небесної Сотні робитимуть паперових «ангелів пам'яті»

Дарина Смеречанська

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У п’ятницю, 16 лютого, о 12:00 год в Львівському художньому ліцеї при Львівській національній академії мистецтв діти Героїв Небесної Сотні зберуться разом, щоб виготовити паперових ангеликів для тихої акція «Ангели пам’яті». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Сама акція відбудеться у Львові 20 лютого на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченкові – місці, де збирався Львівський Майдан.

Захід відбудеться за підтримки Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА та громадськості.

Зазначимо, 20 лютого об 11:00 год ангели злітатимуться не лише у Львові, а й у Києві, Рівному і Коломиї.

 

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