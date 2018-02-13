«Церква Майдану. Що змінилось?». Львів'ян кличуть на відкриту дискусію

У четвер, 22 лютого, о 15.00 год. в малій сесійній залі Львівської міської ради відбудеться відкрита дискусія «Церква Майдану. Що змінилось?».

Пленарна частина заходу:

– Досвід київського Майдану: оцерковлення священика і мирянина (о. д-р Михайло Димид, професор кафедри пасторального богослов’я УКУ);

– Молитва на Майдані. Як ділитись духовним досвідом з іншими? (Єпископ-помічник Львівської Архидієцезії РКЦ Едвард Кава);

– Досвід локальних духовних майданів. Чому містам були вони необхідні? (Преосвященний Владика Димитрій (Рудюк), Митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП);

– Майдан як трамплін для розвитку Церкви. Що робити Церкві у період, коли нема Майдану? Як шукати свій трамплін? (Мирослав Маринович, проректор Українського Католицького Університету).

Питання, які будуть розглянуть у рамках дискусії:

– Чому під час Майдану відбувались богослужіння за одним престолом? Що змінилось?

– Богослов’я Майдану: уроки для духовенства і вірних;

– Як досвід Майдану може впливати на міжконфесійне і міжрелігійне порозуміння в Україні?;

– Громадянське суспільство в контексті постмайданних подій: як впливає духовний чинник на творення нового соціуму?;

– Чи готове суспільство після Майдану вповні зрозуміти проблему Помісної Церкви? Які є перешкоди?

«Ця відкрита дискусія – наш обов’язок та можливість згадати про трагічні й водночас героїчні події, які відбувались на Майдані чотири роки тому. Участь у заході візьмуть представники духовенства різних конфесій, богослови, громадські лідери, журналісти, науковці, історики, активісти, студенти тощо. Така ініціатива є надзвичайно важливою у житті нашого міста та цілої України. Адже не маємо права забувати про подвиг, про мужність, яку вони виявили, та важливу об’єднуючу роль Церкви під час тих подій. Також дискусія, яку плануємо провести 22 лютого, допоможе нам глибше проаналізувати досвід та духовний вимір Майдану, осмислити уроки совісті й гідності, які ми засвоїли у ті часи. Майдан став площиною для відновлення єдності українського суспільства, його духовної величі та моральної зрілості», – закцентував Петро Залуга, співорганізатор заходу.

Зареєструватись на захід можна, заповнивши РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ. Кількість місць обмежена.