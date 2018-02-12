У «Львівській політехніці» даруватимуть книги

З нагоди Міжнародного дня дарування книги Львівська політехніка проводить акцію інтелектуальної доброти «Її величність Книга. Даруймо!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національного університету «Львівська політехніка».

За словами директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Ірини Ключковської, дарунок книги – це заклик до інтелектуальної дружби, знак поваги і бажання зробити нас усіх мудрішими, а значить, кращими й духовно багатшими.

«Цього разу наші книги вирушать у дорогу до українських шкіл, товариств та освітніх закладів за кордоном. Всі вони – наші надійні партнери та активні учасники наших проектів», – повідомила вона.

Як відомо, Міжнародний день дарування книги шість років тому започаткувала американка Еммі Бродмур. Ідею підказав її маленький син, який запитав маму, чому немає особливого дня, коли люди дарують один одному книги. Це одне з наймолодших свят у календарі. Цього дня зазвичай прийнято дарувати книжки один одному, залишати книжки в людних місцях, надавати знижки в книгарнях, організовувати волонтерські кампанії зі збирання книжок, жертвувати твори друку бібліотекам.

Акція дарування книг відбудеться 14 лютого у 226 аудиторії головного корпусу університету Львівської політехніки (вул. С. Бандери, 12). Початок о 14:00. У заході, візьмуть участь видавці, журналісти, молодь.