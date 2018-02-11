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Мовний скандал у столичному ресторані. Заступницю міністра відмовилися обслуговувати українською

Дарина Смеречанська

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Заступницю міністра соцполітики України Наталію Федорович відмовилися обслужити українською мовою у одному з столичних ресторанів. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

 

«Щойно у закладі під назвою “Угорський дім” (Велика Васильківська 111/113) мені категорично відмовили у обслуговуванні державною мовою. Спочатку – офіціант, а потім – адміністратор. Навіть зауваження та великі прохання були безрезультатні. Ще раз – це була категорична позиція работників закладу. Висновки робіть самі», – написала вона.

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