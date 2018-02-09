Козловський будуватиме найбільший готель Львова

У Львові, неподалік автомобільного кільця Липинського-Чорновола збудують готель на 350 номерів, який стане найбільшим серед львівських готелів.

Сьогодні, 9 лютого, виконком Львівської міськради затвердив детальний план території, обмеженої просп. В. Чорновола, вул. В. Липинського, вул. Замарстинівською, вул. Хімічною. Зокрема, на цій території планується зведення готелю на 3250 місць і готелю-апартаментів на 20 номерів.

Згідно детального плану території, тут ще планується будівництво торгового центру на 12,5 тис. кв. м, дитячого садочка та багатоквартирної житлової забудови до 15 поверхів. Земельна ділянка, що передбачається під будівництво торгового центру, як писав Львівський портал, належить депутату Львівської міськради та відомому бізнесмену Григорію Козловському.

Як повідомляє ZAXID.NET з посиланням на головного архітектора Львова Юліана Чаплінського, будівництвом готелю займатиметься компанія Avalon, яка зараз активно розбудовує цей район. Ця будівельна компанія також є у власності Григорія Козловського – депутат сам про це повідомив.

Нагадаємо, що ТзОВ «Авалон статус» зводитиме на Сихові біля супермаркету «Арсен» 25-поверховий офісний центр і житловий квартал.

Додамо, що сьогодні найбільшим готелем у місті є готель «Львів», що на початку проспекту Чорновола. Він був збудований у 1965 році і декілька разів проходив реконструкцію.