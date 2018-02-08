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Зустріч однокласників завершилася крадіжкою грошей із рахунку

Омелян Шевчук

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У Львові зловмисник обікрав колишню однокласницю. Викравши банківську картку потерпілої, чоловік зняв з її рахунку 12 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Сихівський відділ поліції 30 січня надійшла заява від 26-річної львів’янки. Жінка поскаржилася, що знайомий викрав з її банківського рахунку грошові кошти.

Було встановлено, що до вчинення правопорушення причетний раніше судимий 26-річний львів’янин. Напередодні увечері він разом з дружиною вирішив провідати свою колишню однокласницю, з якою давно не бачились.

«Під час спільної прогулянки потерпіла знімала гроші через банкомат, тож зловмисник запам’ятав пароль, який вона вводила. А коли повернулись до неї додому, викрав банківську картку. Згодом чоловік, скориставшись нею, зняв з рахунку жінки у трьох банкоматах кошти на загальну суму 12 000 гривень – матеріальну допомогу, виплачену державою при народженні дитини», – повідомив заступник начальника Сихівського відділу поліції Роман Дзюдзь.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину. Статтею передбачене покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування.

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