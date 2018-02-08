У Львові ганялися за викраденою Toyota Land Cruiser Prado

Завдяки системі спільного реагування за «гарячими слідами» затримали Toyota Land Cruiser Prado, яке було викрадено у Львові на вулиці Володимира Великого. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управління Національної поліції у Львівській області.

За даними відомства, вчора, 7 лютого, близько 15.20 на оперативну лінію «102» звернувся власник автомобіля Toyota Land Cruiser Prado і повідомив, що його автомобіль було викрадено з вулиці Володимира Великого у Львові.

Працівники Ситуаційного центру Головного управління Національної поліції у Львівській області ввели в дію план «Перехоплення» та орієнтували на розшук автомобіля наряди патрульної поліції та інші підрозділи.

За кілька хвилин екіпаж патрульної поліції виявив викрадений автомобіль на вулиці Замарстинівській та почав переслідування.

«Диспетчери ситуаційного центру, використовуючи систему спільного реагування, повідомили про це усі підрозділи поліції та скерували у цей район максимальну кількість нарядів», – розповів начальник Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Головного управління Національної поліції у Львівській області Сергій Гривняк.

Наряд групи реагування Управління поліції охорони, який чергував в Шевченківському районі Львова, отримавши інформацію від оперативного чергового, також виїхав у район переслідування. О 16.05 на вулиці Миколайчука у Львові поліцейські наздогнали «Toyota» та затримали зловмисника.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. В автомобілі було виявлено транзитні номери та пристрій для сканування сигналізації. Особу зловмисника встановлено – ним виявився 42–річний львів’янин, раніше судимий за незаконне заволодіння транспортними засобами. Чоловік затриманий. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Також його перевіряють на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень.

За цим фактом викрадення авто відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Проводиться досудове розслідування.

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