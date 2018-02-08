Через грип вже закрили 122 школи на Львівщини

Від четверга, 8 лютого, на Львівщині 122 школи оголосили про призупинення навчання через масове захворювання на грип та ГРВІ. Про це повідомила директорка департаменту освіти ЛОДА Любомира Мандзій, пише Zaxid.Net.

«У Золочівському та Буському районі призупинили навчання в усіх школах вже відсьогодні. У Бродах нині прийняли рішення закрити усі школи на 10 днів. Є також окремі навчальні заклади по районах, які приймають рішення про зупинку навчання залежно від критичної кількості хворих», – повідомила Любомира Мандзій.

За словами очільниці департаменту освіти, школи по-різному встановили час карантину, здебільшого навчання припиняють на тиждень. Загалом на Львівщині 1242 школи.

У школах Львова тимчасово призупинятимуть навчання, якщо кількість відсутніх дітей становить приблизно 40%. Як розповіла директорка департаменту гуманітарної політики ЛМР Галина Слічна, про закриття на карантин до міськради уже звернулось 14 шкіл.