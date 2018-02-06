Мешканцям сіл у Львівській області надаватимуть безкоштовну юридичну консультацію

Фахівці Головного територіального управління юстиції у Львівській області наступного тижня роз’їжджатимуть селами Львівщини для безкоштовного консультування громадян. Про це сьогодні, 6 лютого, під час прес-конференції розповіла начальниця юстиції Львівщини Іванна Смачило, передає кореспондент Львівського порталу.

Безкоштовні консультації мешканців сіл мають будуть відбуватися в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право».

«Разом з представниками структурних підрозділів їздитимемо в найвіддаленіші населені пункти і допомагати консультувати. Це першочергове наше завдання в рамках цього прокуту проекту», – зазначила Іванна Смачило.

Найбільша проблема із доступом до фахової юридичної допомоги, за її словами, є у селах, тому вже з наступного тижня фахівці управління юстиції області розпочнуть консультування мешканців.

«Із наступного тижня ми виїжджатимемо насамперед до мешканців сільських населених пунктів. Тому що саме ці громадяни мають найменший доступ до професійної юридичної консультації. Досить часто є елементарні проблеми, які можна вирішити вже під час консультування, але у зв’язку з тим, що у них нема доступу до професійної юридичної допомоги, вони не знають, що з цим питанням робити», – пояснила начальниця юстиції Львівщини.

Довідка

Одним з ключових елементів, який забезпечує реалізацію проекту «Я МАЮ ПРАВО!», є надання громадянам безоплатної правової допомоги. Це дієвий та ефективний механізм, який дає можливість захистити свої права кожному. Зокрема, фахівці зможуть проконсультувати на такі теми: «як протидіяти домашньому насильству», «Як діяти у разі обшуку підприємства», «Як виконати рішення суду», «Не отримуєш аліменти», «Не знаєш, як оформити договір оренди землі», «Не знаєш, як оформити субсидію», «Забирають бізнес, відбирають майно», «вимагають хабара за іспит чи навчання», «Не знаєш, як вирішити спір».

Стратегічним завданням проекту є підвищення рівня знання українців щодо своїх прав у різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громадян захищати свої права.

Загальнонаціональний право​просвітницький проект «Я МАЮ ПРАВО​!» реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, територіальними органами юстиції, за підтримки юридичних клінік, міжнародних донорів та партнерів.