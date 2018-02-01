У кого найбільші середні зарплати на Львівщині

У грудні 2017 року середня заробітна плата одного штатного працівника на Львівщині становила 7879 грн. Порівняно з груднем 2016 року номінальна заробітна плата зросла на 40,1%, а реальна (з урахуванням інфляції) – на 23,6%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Головного управління статистики у Львівській області.

Найбільш оплачуваними у грудні 2017 року були працівники підприємств та організацій з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (15765 грн); державного управління і оборони, обов’язкового соціального страхування (14853 грн); з виробництва автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (14622 грн); фінансової та страхової діяльності (14280 грн); з добування кам’яного та бурого вугілля (13541 грн).

Найменший розмір заробітної плати зафіксовано у працівників сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (4354 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4841 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5565 грн).

Сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 4,4 млн.грн, або на 5,0%, порівняно з 1 грудня 2017 року і на початок січня 2018 року становила 82,7 млн.грн. Найбільше заборгували працівникам підприємства промисловості (61,1 млн.грн) та будівництво (6,8 млн.грн).