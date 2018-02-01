На Львівщині зростає кількість хворих на грип

За минулий тиждень в області захворіло на грип та гострі респіраторні інфекції 9 529 осіб, що на 670 випадків більше, як за попередній тиждень. Інтенсивний показник захворюваності становить 378,2 при епідемічному порозі 526. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

У м. Львові захворіло відповідно 3 496 (4 тиждень) та 3 579 (3 тиждень) осіб, інтенсивний показник на останньому тижні був 465,4 при епідпорозі 713,95. Перевищення епідемічних порогів у вікових групах не зареєстровано.

Упродовж 4 тижня госпіталізовано з діагнозом ГРІ в інфекційні стаціонари області 163 осіб (1,7%).

Станом на 26.01.2018 р. у Львівській області отримали щеплення проти грипу 3 870 осіб, в т.ч. з групи ризику 3 418 осіб.