На конкурс мікропроектів у Львівській області подали 2 тисячі заявок

Станом на 20:00 год. середи, 31 січня, відділ з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської обласної ради опрацював 1500 заявок, що претендують на перемогу в обласному конкурсі проектів місцевого розвитку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОР.

За словами начальника цього відділу Івана Собка, з 1500 опрацьованих – у 500 заявок під час перевірки були виявлені помилки: невідповідність умовам конкурсу, неповний пакет документів та інші речі, які унеможливили реєстрацію, і були відправлені на доопрацювання. Конкурсанти, відкривши вказану під час реєстрації проекту електронну пошту, можуть побачити ці помилки і оперативно їх виправити для повторної реєстрації.

«Тішить, що є і зразкові конкурсанти – це насамперед ті, які відвідали наші навчальні семінари, які уважно ознайомилися з рішенням №542, які ретельно заповнювали реєстраційну картку і долучали до неї пакет документів, що вимагає конкурсна рада. Із першої спроби станом на 20:00 год. середи, 31 січня, в обласній раді було зареєстровано – 1000 безпомилкових проектів», – розповів посадовець.

Як наголосив Іван Собко, у порівнянні з минулим роком процес подачі й опрацювання проектів є значно кращим, ефективнішим, бо троє працівників відділу оперативно справлялися до вчора з опрацюванням поданих заявок. «Враховуючи те, що дедлайн – 17:00 год. 2 лютого 2018 року, наші конкурсанти в останні дні активно продовжують надсилати заявки. Так, станом на 10:00 год. сьогодні, 1 лютого, на опрацюванні в системі управління проектами відділу є 500 заявок в черзі. Відтак маємо в порядковості – 2000-й проект.

Надважливо – за умовами конкурсу відділ у визначений конкурсною радою термін забезпечує реєстрацію або відмову в ній конкурсанту. Ми, враховуючи можливість, досвід і повагу до конкурсантів, вичитуємо ці проекти, вказуємо на можливі помилки і відправляємо зауваження конкурсантам на пошту для виправлення і повторної подачі проекту. Всі проекти, подані до середи, 31 січня, включно, – відділ опрацює, вичитає і дасть, у випадку помилки, рецензію на пошту для виправлення і повторної реєстрації до 17:00 год. 2 лютого. Таких проектів – 450. Наголошую, проекти, надіслані 1 – 2 лютого, опрацьовуватимуться з понеділка, 5 лютого, та вже не матимуть можливості, у випадку наявності помилок, бути виправленими! Якщо ж проект, надісланий 1 – 2 лютого, відповідатиме всім умовам конкурсу, він буде зареєстрований і конкурсанту буде надіслано реєстраційний номер. У випадку ж невідповідності умовам конкурсу – конкурсанту буде відмовлено в реєстрації! Тобто, заявка буде не відхилена на доопрацювання, а їй буде остаточно цього року відмовлено в реєстрації.

Профільний відділ неодноразово закликав потенційних конкурсантів не відтягувати реєстрацію на останні дні. Однак, на жаль, не всі це застереження взяли до уваги», – сказав Іван Собко.

Крім того, у відділі закликають конкурсантів активно відстежувати статусзаявки та відвідувати свою електронну пошту, яку вказано в реєстраційній картці.

Нагадаємо, реєстрація заявок на онлайн-платформі триватиме до 2 лютого 2018 року до 17:00 год.

На реалізацію проектів місцевого розвитку в 2018 році з обласного бюджету планується виділити 105 млн грн.

Відповіді на найпоширеніші питання – у презентаційних матеріалах.

Перевірити статус проекту, поданого на конкурс, можна – тут.

Ознайомитися з індексами податкоспроможності адміністративно-територіальних одиниць можна – тут.

Крім того, триває прийом заявок до складу експертної комісії, що здійснюватиме у 2018 році оцінювання проектів у рамках Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку на 2017 – 2020 роки.