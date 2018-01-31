Молодих львів’ян запрошують взяти участь у наборі до Держприкордонслужби

Завтра, 1 лютого, в Державній прикордонній службі України стартує черговий етап набору молодих, амбітних та вмотивованих людей в рамках проекту «Нове обличчя кордону». Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

Поточний набір проводиться в прикордонні підрозділи «Львів-аеропорт» та «Рава-Руська», що на Львівщині та Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». Подати заявку можна з 1.02.18 по 30.04.18. Деталі – за посиланням.

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«Нове обличчя кордону» – це один із кроків ефективного реформування органів охорони державного кордону, що наближує Держприкордонслужбу до європейських стандартів діяльності, яка базується на засадах верховенства закону, безумовного дотримання прав людини та дієвих антикорупційних механізмів. Проект проходить за підтримки експертів Прикордонної варти Республіки Польща, представників МОМ та посольства США в Україні.

До участі в конкурсі запрошуються громадян України віком від 18 до 45 років, з повною загальною середньою освітою і базовими знаннями іноземної мови, придатних до військової служби за станом здоров’я, мають достатній рівень інтелектуальних здібностей і не мають судимості.

Кожний, хто пройде відбір гарантовано отримає стабільну та престижну роботу, гідний рівень грошового забезпечення від 9 тисяч гривень, гарантований соціальний захист, якісне медичне обслуговування, професійну підготовку за міжнародними стандартами і перспективу кар’єрного зростання.