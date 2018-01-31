ОСТАННІ НОВИНИ

Молодих львів’ян запрошують взяти участь у наборі до Держприкордонслужби

Соломія Григор'єва

|

Завтра, 1 лютого, в Державній прикордонній службі України стартує черговий етап набору молодих, амбітних та вмотивованих людей в рамках проекту «Нове обличчя кордону». Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі Держприкордонслужби України.

 

Поточний набір проводиться в прикордонні підрозділи «Львів-аеропорт» та «Рава-Руська», що на Львівщині та Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ». Подати заявку можна з 1.02.18 по 30.04.18. Деталі – за посиланням.

«Нове обличчя кордону» –  це один із кроків ефективного реформування органів охорони державного кордону, що наближує Держприкордонслужбу до європейських стандартів діяльності, яка базується на засадах верховенства закону, безумовного дотримання прав людини та дієвих антикорупційних механізмів. Проект проходить за підтримки експертів Прикордонної варти Республіки Польща, представників МОМ та посольства США в Україні.

До участі в конкурсі запрошуються громадян України віком від 18 до 45 років, з повною загальною середньою освітою і базовими знаннями іноземної мови, придатних до військової служби за станом здоров’я, мають достатній рівень інтелектуальних здібностей і не мають судимості.

Кожний, хто пройде відбір гарантовано отримає стабільну та престижну роботу, гідний рівень грошового забезпечення від 9 тисяч гривень, гарантований соціальний захист, якісне медичне обслуговування, професійну підготовку за міжнародними стандартами і перспективу кар’єрного зростання.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах
Соломія ГОЛОВІНА
Ірина Микичак: Тепер лікарі мають здобути довіру своїх пацієнтів. Це як на виборах

Із початку цього року в Україні стартувала медична реформа. Анонсована революція у медичній галузі насторожила багатьох ...

Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?
Вероніка РОЙ
Не кором єдиним: чи можливий на Львівщині спалах дифтерії?

В Україні та на Львівщині ще не припинилася епідемія кору, а лікарі вже почали пророкувати спалах не менш страшної хворо...

Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах

У новому році українські водії почали жити за новими правилами. Хтось ними обурюється, але все ж дотримується, інші відк...

Один у полі воїн. #Святослав Літинський
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Один у полі воїн. #Святослав Літинський

Львівський портал розпочинає серію інтерв'ю з відомими людьми, які своїм життям доводять, що й один у полі воїн проти си...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...