Асоціяція перевізників уточнила, що бабусю хотіли викинути не з маршрутки «АТП 1»

Маршрут №39, у якому водій намагався видворити літню жінку зі салону, належить приватному підприємству і не має стосунку до комунального «АТП-1». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласного осередку ВГО «Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників.

Асоціація перевізників Львівщини засудила дії водія, у конфлікті із літньою пасажиркою.

«Маршрут №39 належить приватному підприємству і не має стосунку до комунального АТП-1. Асоціація перевізників Львівщини звертається до керівників приватних АТП, приватних підприємців та водіїв автобусів: будьте толерантними і виваженими у своїх діях в ході обслуговування пасажирів», – йдеться у повідомленні.

Водночас перевізники наголошують, що вимога сплачувати за проїзд людям похилого віку є законною.

«Рішення адміністрації Ваших підприємств базується на законному ґрунті, але водночас його боляче сприймають громадяни похилого віку… Закликаємо водіїв не сприяти виникненню конфліктів із пасажирами похилого віку. Попри законне рішення перевізників про відміну безоплатного проїзду пенсіонерів, треба поважати похилий вік громадян», – запевняють у Асоціації.

Раніше Львівський портал повідомляв, що із маршруток Львова почали викидати пенсіонерів.

Як відомо, із 20 січня проїзд у львівських маршрутках та по області став для пенсіонерів платним. Таке рішення прийняли автотранспортні підприємств регіону.

«Ситуація заходить в тупик через невирішення цієї проблеми з боку Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Пенсіонерам пільги на транспортні послуги не передбачені Законами України», – мовилося у повідомленні Асоціації перевізників області.

Після цього Міський голова Львова Андрій Садовий, запевнив, що: «На наших підприємствах, які є підконтрольні місту, люди як їздили так їздитимуть». Тобто проїзд у комунальному міському транспорті залишили й надалі безкоштовним для пенсіонерів.

Тим часом заступник міського голови з питань ЖКГ Сергій Бабак заявив, що у низці міст вже відмовилася від пільгового перевезення і в комунальному, і приватному громадському транспорті, і ні в одній європейській країні нема пільгового проїзду в громадському транспорті, а працює монетизація пільг для перевізників.

«Не треба нічого придумувати, в світі давно все придумано. Я не знаю, щоб десь у країнах Європи був пільговий проїзд. Є чітке поняття монетизації пільг для перевізників… Навіть при комуністах, при тій шаленій диктаторській державі не було безкоштовного проїзду. Держава має виконати свою функцію та врегулювати це питання, а не скидати це на органи місцевого самоврядування», – прокоментував раніше ситуацію Сергій Бабак.

Також відомо, що «Фіакр Львів» обслуговував маршрути №13, 17, 18, 22, 24, 30, 34, 39, 41 та 43. Але після завершення договорів 30 червня 2017 року їх було передано комунальному перевізнику «АТП 1». У свою чергу «Фіакр-Львів» назвав такі дії Львівської міської ради «рейдерським захопленням».

Вже цього року у Львові мають оголосити конкурс на перевезення в маршрутках. Зокрема, 12 січня виконавчий комітет Львівської міської ради повернув ряд маршрутів приватним перевізникам. Серед них і маршрут №39, який належить ТОВ «Фіакр-Львів».