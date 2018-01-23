ЄС спрямує майже мільйон євро на відновлення костелу у Раві-Руській

У Раві-Руській найдавнішу збережену архітектурну пам’ятку міста відновлять за кошти Європейського Союзу.Про це йдеться у газеті «Прикордоння».

Заявка на відновлення костелу св. Михаїла та монастиря реформатів у Раві-Руській була відібрана для втілення у рамках програми транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014 – 2020». Проект у Раві-Руській втілюється спільно зі схожим у Венгруві, що у Польщі.

Заявниками та партнерами проекту «Mонастирі близнюки: Венгрув та Рава Руська – використання потенціалу історичної спадщини закону Реформатів для розвитку туризму та соціально- культурного життя в Польщі та Україні» є Римо-католицька парафія церкви св. Петра з Алькантари та св. Антонія з Падуї у Венгруві, а також Львівська архідієцезія Римо-католицької церкви.Загальна сума проекту складає майже 2,5 млн. євро, з яких понад 880 тис. євро – частка, яка буде спрямована на Раву-Руську. У Раві-Руській проект втілюватимуть колектив організації «Карітас-Спес».

До слова, у рамках згаданого транскордонного співробітництва у галузі збереження історико-культурної та природньої спадщини, із 17 відібраних програм загалом у трьох країнах, 10 – реалізуються у Львівській області. З 32 млн. євро, 6,5 млн. – передбачені для проектів на Львівщині. Окрім Рави-Руської, відбуватиметься фінансування історично-культурних пам’яток Підкамені, Сколе, а також природоохоронних проектів Червнограда, Східниці та Добромиля.

Раніше, як повідомляло видання, у комплексі колишнього монастиря повинно бути створено 4 дитячих будинки сімейного типу, у які влаштують 40 дітей-сиріт, а самий костел відновлять як культову споруду. Реконструкція комплексу будівель триває з кінця минулого року. Як помітно, станом на листопада цього року там вже тривають роботи із заміни даху.

Довідка:

Костел св.Михайла був збудований у 1729-1737 роках на місці старого дерев’яного костелу. Костел постійно був місцем для проведення богослужінь монахів Ордену Братів Менших Францисканців, які прийшли в місто Рава-Руська у 1725 році і, дотримуючись своєї статутної мети, жили між людьми, мандрували, проповідували на мові простого народу бідність і аскетизм, займалися доброчинністю.

Костел було збудовано у бароковому стилі XVIII століття за проектом відомого італійського архітектора Павла Фонтани. Будівництво тривало близько 8 років через відсутність компетентного керівника. У 1738 році костел було освячено на ім»я святого Михайла. Пізніше до костелу було прибудовано двоповерховий монастир з келіями. У П-подібному монастирі було висаджено внутрішній монастирський сад з криницею.

Костел св. Михаїла є кам’яною однонавною спорудою в стилі бароко, під двохскатною покрівлею з сигнатуркою. В плані складається з прямокутної нави і також хору з прямокутним приміщенням, що примикає до неї з південної сторони. При західному фасаді – невеликій квадратний притвор.

Пам’ятка архітектури відноситься до типу реформаторських костелів ХVІІІ ст., в яких пристінні стовпи ділять неф на три прясла, перекриті циліндричними склепіннями з розпалубками. Фасад двоярусний, оформлений пілястрами і барочним фронтоном з трикутним сандриком. Аналогічної форми фронтон зведений над притвором.

В інтер’єрі костелу до нашого часу збереглися сліди настінного розпису ХІХ століття, фрагменти дерев’яних вівтарів. Його фасад прикрашають намальовані зображення – Св. Франциска й Св. Антонія. З північної сторони до костелу прилягають споруди монастиря реформатів. Двоповерхові склепінчасті приміщення розташовані таким чином, що утворюють велике внутрішнє подвір’я. На території ансамблю, оточеного мурами з в’їзними воротами, збереглися залишки монастирського саду.

Костел виконував свої функції до 1941 року, коли на терени Равщини увірвалися німецькі війська. З того часу і у післявоєнний період костел використовували як склад продуктів та різноманітних товарів, а пізніше у монастирі було розміщено машино-тракторну станцію.

Фото: Прикордоння