В неділю у центрі Львова проведуть День гуцульської культури

У неділю, 28 січня, у Львові на центральній площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку відбудеться День Гуцульської культури на Львівщині. Це своєрідне театралізоване автентичне мистецьке свято, в якому беруть участь гуцульські партії колядників, творчі мистецькі колективи, майстри декоративно-ужиткового мистецтва зі столиці Гуцульщини – Верховини Івано-Франківської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Початок свята – о 14.00 год.

На гостей свята чекає багатогранна автентична культурно-мистецька програма. Почесну місію благовісті народження Ісуса Христа виконують колядницькі партії, які у ці святочні дні ходять від хати до хати по всіх горах, сповіщаючи про народження Месії та прославляючи Різдво Христове.

Творчі народні колективи демонструватимуть унікальне автентичне мистецтво Верховинщини – коляду, гуцульську співанку, запальний народний танець, гуцульське весілля, театральне мистецтво, показ автентичної гуцульської убирі (одягу) та багато інших видовищних культурно-мистецьких заходів.

На центральній площі міста у виставкових палатках діятиме святкова виставка виробів декоративно-ужиткового мистецтва, вишивки, ткацтва, кушнірства, бісероплетіння, писанкарства та інших видів народного мистецтва Гуцульщини – містечко майстрів.

Верховинці пропонуватимуть львів’янам та гостям міста тури вихідного дня з метою активного відпочинку мальовничим Гуцульським краєм та запрошуватимуть у туристичні мандрівки Карпатами – на Говерлу, Піп Іван, Писаний камінь, Бребенескул, Ребра, Шпиці, Дземброню, Довбушанку. Рекламні проспекти турів вихідного дня запропонують відвідати музейну Верховинщину – музеї Івана Франка, Гната Хоткевича та Гуцульського театру, музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені музиканта-віртуоза Романа Кумлика, музей гуцульської магії, хату-музей «У трембітаря», музей фільму «Тіні забутих предків» та інші.

Діятимуть видовищні майстер-класи з виготовлення гуцульського одягу, виробів декоративно-ужиткового мистецтва, вдягання гуцульської княгині, уміння танцювати «Гуцулку» й інші.

Організатори гуцульського дійства – Верховинська районна рада, Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Львівська обласна державна адміністрація та Львівська міська рада.