Маленьких львів'ян запрошують на безкоштовні заняття з фотографії та журналістики

Дитячі клуби Львова запрошують дітей шкільного віку до безкоштовних занять. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Як повідомила Олена Горпинюк, директор УДЮМК Галицького району м. Львова, у приміщенні, що розташоване на Колесси, 8, завершили ремонтні роботи. Ремонтні роботи обійшлись місту 240 725,08 грн.

«Гурток «Фотодей» функціонує у нашій структурі понад три роки. Рішення про так зване переселення ми прийняли давно, адже до цього він працював у підвальному приміщенні, – розповідає Олена Горпинюк. – Фотогурток очолює педагог-організатор Ігор Федорів. Він запрошує дітей на теоретичні і практичні заняття, для участі у цікавих фотопроектах».

Гурток журналістики у структурі дитячих клубів у Галицькому районі – це новинка. «Ми хочемо, аби діти навчились правильно висловлювати свою думку, здійснювати селекцію інформації, писати новини, інтерв’ю, створювати фоторепортажі, інформаційні довідки. У цьому їм допоможе педагог-організатор Оксана Мирутенко, яка має профільну освіту, — зазначає Олена Горпинюк. – Ми запрошуємо дітей віком від 9 років. А у гурток малювання набираємо діток віком від 5 років».

Олена Горпинюк наголошує, що заняття із журналістики відбуватимуться у форматі ігор: «Ми ставимо перед собою завдання навчити дітей генерувати ідеї і якісно їх втілювати у життя, навчитись читати новини «між рядками», аби відсіювати некорисну чи неправдиву інформацію».

Заняття в гуртках Дитячих клубів Львова – безкоштовні. Детальнішу інформацію про цей та інші гуртки Дитячих клубів Галицького району можна отримати за номером телефону – 261-68-48.