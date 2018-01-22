ОСТАННІ НОВИНИ

Маленьких львів'ян запрошують на безкоштовні заняття з фотографії та журналістики

Юлія Шпак

|

Дитячі клуби Львова запрошують дітей шкільного віку до безкоштовних занять. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

 

Як повідомила Олена Горпинюк, директор УДЮМК Галицького району м. Львова, у приміщенні, що розташоване на Колесси, 8, завершили ремонтні роботи. Ремонтні роботи обійшлись місту 240 725,08 грн.

«Гурток «Фотодей» функціонує у нашій структурі понад три роки. Рішення про так зване переселення ми прийняли давно, адже до цього він працював у підвальному приміщенні, – розповідає Олена Горпинюк. – Фотогурток очолює педагог-організатор Ігор Федорів. Він запрошує дітей на теоретичні і практичні заняття, для участі у цікавих фотопроектах».

Гурток журналістики у структурі дитячих клубів у Галицькому районі – це новинка. «Ми хочемо, аби діти навчились правильно висловлювати свою думку, здійснювати селекцію інформації, писати новини, інтерв’ю, створювати фоторепортажі, інформаційні довідки. У цьому їм допоможе педагог-організатор Оксана Мирутенко, яка має профільну освіту, — зазначає Олена Горпинюк. – Ми запрошуємо дітей віком від 9 років. А у гурток малювання набираємо діток віком від 5 років».

Олена Горпинюк наголошує, що заняття із журналістики відбуватимуться у форматі ігор: «Ми ставимо перед собою завдання навчити дітей генерувати ідеї і якісно їх втілювати у життя, навчитись читати новини «між рядками», аби відсіювати некорисну чи неправдиву інформацію».

Заняття в гуртках Дитячих клубів Львова – безкоштовні. Детальнішу інформацію про цей та інші гуртки Дитячих клубів Галицького району можна отримати за номером телефону – 261-68-48.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один у полі воїн. #Святослав Літинський
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Один у полі воїн. #Святослав Літинський

Львівський портал розпочинає серію інтерв'ю з відомими людьми, які своїм життям доводять, що й один у полі воїн проти си...

ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща
Соломія Григор'єва
ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща

Як співається в коляді: «А той третій празник – Святе Водохреща»… А те Святе Водохреща вже у цю п’ятницю! У цей день люд...

Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням
Вероніка РОЙ
Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням

Наприкінці 2017 року в Україні почався справжній спалах кору, а на початку 2018 року кількість хворих серед дітей та дор...

Передайте на один. Чи вдасться Львову не стати аутсайдером у гонитві за е-квитком?
Катерина РОДАК
Передайте на один. Чи вдасться Львову не стати аутсайдером у гонитві за е-квитком?

Львів і Дніпро були двома містами України, які мали першими впровадити електронну систему оплати за проїзд у громадськом...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...