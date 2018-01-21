У Рудному п’яний водій розтрощив свій автомобіль

У Рудному нетверезий водій наїхав на перешкоду. В результаті ДТП автомобіль перевернувся. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Вчора вдень в населеному пункті Рудно сталася ДТП. 43-річний водій не впорався з керуванням, наїхав на перешкоду. В результаті ДТП автомобіль перевернувся. Коли інспектори прибули на місце, то виявилася, що ДТП трапилася не лише через зазначені причини – водій був з ознаками алкогольного сп’яніння.

«Від перевірки на тверезість чоловік відмовився. На нього склали два протоколи: за скоєну ДТП та керування в нетверезому стані. На щастя, ця автопригода без постраждалих. Маємо надію, що порушник ще не скоро сяде за кермо і для нього цей випадок стане наукою», – йдеться у повідомленні.