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У Львові стартує конкурс на посаду директора Палацу культури Хоткевича

Єва Корнійчук

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Завтра, 17 січня, у Львові проведуть процедуру жеребкування в рамках конкурсного добору на посаду директора Міського Палацу культури імені Гната Хоткевича.

 

Так, о 14.00 год. в кабінеті  321 управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради (пл. Ринок.1) відбудеться процедура жеребкування з метою визначення кандидатур від громадських організацій для включення до складу конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду директора Міського Палацу культури імені Гната Хоткевича. Пряма трансляція процедури жеребкування буде доступна на офіційному ютуб каналі Львівської міської ради https://www.youtube.com/user/lvivadm на Facebook-сторінці управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради тут або на сторінці Львівської міської ради https://www.facebook.com/lviv.adm/.

 

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