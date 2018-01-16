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Порошенко заборонив вживати слово «інвалід» у законах і вжитку

Єва Корнійчук

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Президент Петро Порошенко підписав закон, яким у нормативних документах забороняється вживати слово «інвалід». Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

 

Так, глава держави підписав Закон України № 2249 – VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», прийнятий Верховною Радою України 19 грудня 2017 року.

Метою  Закону є продовження роботи, розпочатої Урядом на виконання Указу Президента України від 3 грудня 2015 року № 678 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю», щодо виключення із законодавства України та вжитку терміну «інвалід» і заміни його терміном «особа з інвалідністю».

Цим документом вносяться зміни до 37 Законів України, в положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни».

Таким чином, Закон приводить норми діючого законодавства у відповідність до положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Крім того, запроваджуючи у вжиток термін «особа з інвалідністю», перш за все, акцент робиться на людині, а не на її інвалідності.

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