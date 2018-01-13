На дорогах області працює 61 одиниця снігоприбиральної техніки

Станом на 17.00 на автомобільних дорогах Львівщини працює 61 одиниця снігоочисної техніки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З метою утримання доріг у належному стані за таких погодних умов – використали 863 т піщано-соляної суміші.

Також до робіт з очищення автомобільних доріг від снігу залучили 93 робітників.

Львівська облдержадміністрація закликає мешканців області та гостей дотримуватися правил дорожнього руху та повідомляти на гарячу області “112” про випадки нерозчищених або непосипаних доріг.