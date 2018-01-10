«Бонні та Клайд» на Львівщині вбили людину, викрали півмільйона і авто

«Бонні та Клайд», які викрали сейф із коштовностями у Львові на понад півмільйона гривень, також вбили людину і викрали авто. Подружжю, що вчинило низку злочинів на Львівщині загрожує до 15 років ув’язнення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Низка резонансних злочинів сталася напередодні Нового року. Зокрема, 29 грудня, 20-річний мешканець Радехівщини вчинив умисне вбивство 71-річного місцевого жителя у його власному помешканні. Заволодівши транспортним засобом потерпілого, наступного дня чоловік разом із дружиною вирушив до Львова із намірами пограбувати квартиру колишнього співмешканця жінки.

Проникнувши у житло чоловіка, зловмисники викрали сейф із грошима та коштовностями на суму понад півмільйона гривень.

Після цього, горе-подружжя вирушило на батьківщину 29-річної жінки – м.Рівного, на шляху до якого їх і затримали правоохоронці.

Зломисникам повідомлено про підозру і отримують під вартою. На даний час, встановлюється причетність вказаних осіб до вчинення низки інших злочинів.

Крім цього, призначено експертизи, здійснено комплекс слідчих (розшукових) і процесуальних дій.

Зазначимо, що у зв’язку із складністю, багатоепізодністю та широкою географією вчинених злочинів, подальше розслідування доручено спеціалізованому слідчому відділу Нацполіції області, а процесуальне керівництво здійснюватимуть досвідчені працівники прокуратури.

Довідково: за вчинення вказаних злочинів чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі, жінці – до 12 років.