Заступник одного з мерів Львівщини погорів на хабарі

На Львівщині затримано посадовця органу місцевого самоврядування за 1000 доларів неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За грошову винагороду заступник міського голови одного із райцентрів Львівщини обіцяв посприяти підприємцю у вирішенні питання щодо надання йому в оренду елементів благоустрою для розміщення двох тимчасових споруд у Яворові та ведення діяльності у сфері валютно-обмінних операцій.

Вказану особу, в порядку ст.208 КПК України, затримано «на гарячому» та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

5 січня, за клопотанням прокуратури області, до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення 88 тис грн застави, яку чоловік сплатив.

Крім цього, зазначимо, що розглядається питання щодо відсторонення порушника від займаної посади.

Досудове розслідування триває.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання від 5 до 10 років позбавлення волі, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади та конфіскацію майна.