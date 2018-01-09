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В 2017 році в України було скоєно понад півтори тисячі вбивств

Юлія Шпак

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В Україні в 2017 році скоїли 1551 вбивство, з них 89% – розкрито. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

 

«Ми не можемо й не будемо безперевно коментувати ті чи інші висловлювання осіб, які вважають себе «фахівцями». Кожен повинен займатися своєю справою, там, де він є справжнім професіоналом. Неможливо надати коректну оцінку, не володіючи повним обсягом всіх обставин скоєного злочину та наявних доказів», – йдеться у повідомленні.

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