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Вандали пошкодили оновлений поїзд Львів-Здолбунів під час першого ж рейсу

Соломія Григор'єва

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Випадок вандалізму залізничники Львівської магістралі зафіксували після першого рейсу електропоїзда ЕР9т №746 Львів–Здолбунів, який повернувся на маршрут після капітального ремонту та модернізації. В одному з вагонів невідомі особи пошкодили сидіння. Про це повідомляє прес-центр Львівської залізниці, передає Львівський портал.

 

«Навмисне псування рухомого складу, що задіяний у приміському русі, лише загостює проблему належного забезпечення та організації приміських пасажирських перевезень. Окрім прямих збитків, заподіяних зловмисниками, на плечі залізниці лягають і додаткові витрати робочого часу працівників підрозділів, необхідні для усунення цих збитків. Крім того, пошкоджені вагони необхідно відставляти з руху для відновлення, що відповідно зменшує їхню кількість в експлуатації і призводить до вимушеного скорочення складів поїздів, а отже створює суттєві незручності і пасажирам.

В умовах критичного зношення рухомого складу, постійного зростання цін на матеріали для проведення ремонту та екіпірування поїздів приміського сполучення, а також украй низького рівня компенсації коштів за перевезення пасажирів пільгових категорій залізничники продовжують докладати всіх зусиль для забезпечення цього соціально важливого виду перевезень і звертаються до громадян із наполегливим проханням суворо дотримуватися правил безпеки на залізничному транспорті, особистим прикладом демонструвати високу культуру поведінки, а також сподіваються на активну та принципову позицію громадськості в питаннях забезпечення правопорядку в рухомому складі та на об’єктах інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Львівський портал повідомляв, що Львівська залізниця запустила відремонтовану за 40 мільйонів електричку.

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