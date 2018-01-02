Частину вулиці Чупринки завтра закриють на ремонт

Від завтра, 3 січня, з 09.00 год. і до 18.00 год. 4 січня буде перекрито рух транспорту на вул. Генерала Т. Чупринки (від вул. Київської до вул. Новий Світ). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

У зв’язку з проведенням робіт з ремонту аварійного каналізаційного випуску від фундаменту до вуличного каналізаційного колектора житлового будинку на вул. Генерала Т. Чупринки, 34, від завтра, 3 січня, з 09.00 год і до 18.00 год 4 січня, буде перекрито рух транспорту вул. Генерала Т. Чупринки (від вул. Київської до вул. Новий Світ). Роботи виконує ЛМКП «Львівводоканал».

На час проведення ремонтних робіт об’їзд громадського транспорту відбуватиметься відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху. Натомість трамваї маршруту №2 курсуватимуть за зміненим напрямком: вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Ів. Франка – вул. Личаківська – Погулянка та у зворотному напрямку.