Цього року «п’яні» ДТП забрали життя більше сотні українців

В Україні, згідно з даними офіційної статистики, через ДТП щодоби гине 10-11 людей, із них – одна дитина. За цим показником Україна з року в рік посідає одну з перших позицій в Європі. Однією з найбільш серйозних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

Так, за даними Патрульної поліції, за період з 1 січня по 30 листопада 2017 року було зафіксовано 1 049 ДТП через керування транспортним засобом у нетверезому стані, внаслідок чого загинула 101 людина і 1 419 людей були травмовані. До того ж, через пішоходів у нетверезому стані було скоєно 106 ДТП, внаслідок яких загинуло 11 людей і 98 були травмовані.

Щоб зберегти своє життя і здоров’я, пам’ятайте про просте правило: «Випив – за кермо не сідай!». Святкуй безпечно і хай свято запам’ятається яскравими емоціями, а не жахливими наслідками.