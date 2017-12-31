ОСТАННІ НОВИНИ

Цього року «п’яні» ДТП забрали життя більше сотні українців

Дарина Смеречанська

|

В Україні, згідно з даними офіційної статистики, через ДТП щодоби гине 10-11 людей, із них – одна дитина. За цим показником Україна з року в рік посідає одну з перших позицій в Європі. Однією з найбільш серйозних причин ДТП є керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ.

 

Так, за даними Патрульної поліції, за період з 1 січня по 30 листопада 2017 року було зафіксовано 1 049 ДТП через керування транспортним засобом у нетверезому стані, внаслідок чого загинула 101 людина і 1 419 людей були травмовані. До того ж, через пішоходів у нетверезому стані було скоєно 106 ДТП, внаслідок яких загинуло 11 людей і 98 були травмовані.

Щоб зберегти своє життя і здоров’я, пам’ятайте про просте правило: «Випив – за кермо не сідай!». Святкуй безпечно і хай свято запам’ятається яскравими емоціями, а не жахливими наслідками.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
2017 рік та його 17 найважливіших подій
Львівський портал
2017 рік та його 17 найважливіших подій

2017 рік був далеко непростим, як для України, так і для Львівщини. Екологічні проблеми, фінансові афери та політичні іг...

У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс
Катерина РОДАК
У рік Собаки – із запасом добра. Сім вражаючих історій про чотирилапих, які отримали в житті другий шанс

Символом 2018 року є Собака – це вірна, самовіддана істота, символ справжньої дружби. З другого боку собака – беззахисна...

Подарунки на передову
Микола ПРОНІН
Подарунки на передову

У переддень новорічних свят усі ми мріємо про подарунки. Чекають їх і на передовій, де особливо гостро відчувається потр...

Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?
Катерина РОДАК
Війна, катастрофа чи кінець світу. Що робити і де ховатись львів’янам?

Переполох, який здійнявся недільного вечора 26 грудня у Львові після раптового увімкнення тривожних сирен, дав чітко зро...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...