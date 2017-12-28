В Україні дано старт реформі сільської медицини, – Зубко

Сільській медицині бути! Президент України підписав Закон 7117 «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості». Він покликаний вирішити проблему з критичним станом первинної медичної допомоги у сільській місцевості, яка не вирішувалась десятиліттями. А таких людей в Україні 13,1 млн. Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіоналнього розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

Як зазначив Віце-прем’єр, законом фактично дано старт реформі сільської медицини. Основна ціль – забезпечити якісну диспансеризацію у сільській місцевості, вчасне виявлення захворювань, насамперед генетичних на ранніх стадіях, системний нагляд за певними групами хворих, проведення профілактичних й оздоровчих заходів.

«Коли ми говоримо, що в Україні 35% населення проживає у сільській місцевості, ми не завжди розуміємо, що це лише «середня температура по палаті». В нас є 7 областей, в яких 50% і більше – це сільське населення, 8 областей, де цей показник – близько 40% і більше. Разом з тим маємо невтішну статистику: 80% пацієнтів одразу отримують допомогу на другому чи третьому рівнях, оминаючи первинну ланку — амбулаторії та сімейних лікарів. Натомість у країнах ЄС співвідношення звернень пацієнтів на первинний та інші рівні медицини кардинально протилежне і становить 70% звернень на первинну ланку 30% — на вторинну», — наголосив він.

За словами урядовця, сьогодні у 23 тисячах сіл та селищ — 4 тисячі амбулаторій та 12,7 тисяч ФАП. Їхній технічний стан – жалюгідний. У 75% із них відсутнє водопостачання, у 82% сільських амбулаторій немає санвузлів. ФАП перетворився на проміжний пункт, через який пацієнта транспортують з точки «А» у точку «Б» — у район чи область, де є певний рівень медицини. ФАПи просто не здійснюють функцію первинної ланки медицини.

«Законом 7117 ми створюємо дієву модель первинної медицини. Насамперед через формування амбулаторних дільниць — мережі первинної ланки сільських медичних закладів, впровадження сучасних технічних рішень і мотиваційних переваг для лікарів. Наразі спільно з МОЗ та місцевим самоврядуванням і лікарями розробляємо методику формування дієвої мережі амбулаторних дільниць. Маємо переорієнтувати первинну ланку безпосередньо на амбулаторію, де є лікар, обладнання, транспорт, моживості телемедицини, і головне — чесна первинна меддопомога. Впевнений, що значну частину очікуваних змін реально впровадити за рік-два. Успішність залежить від злагоджених і швидких дій всіх задіяних профільних відомств: Мінрегіону, МОЗ, МОН, а також місцевих органів влади», — написав Геннадій Зубко.