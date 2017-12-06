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Закони про медичну реформу та сільську медицину Порошенко обіцяє підписати найближчим часом

Юлія Шпак

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Президент України Петро Порошенко пообіцяв, що Закони про медичну реформу та сільську медицину підпише найближчим часом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Президент звернувся до присутніх на нараді з проханням відповідального ставлення до сільської медицини з боку керівників усіх рівнів. «Щоб ми були однією командою», – додав Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що вирішив сьогодні не підписувати Закон про сільську медицину, як планувалося.

«Тому, що це може бути неправильно інтерпретовано – що ми підписуємо сільську медицину (Закон – ред.), і не підписуємо медичну реформу (Закон – ред.). І найближчим часом буде підписано обидва Закони разом. Сподіваюсь, що це буде правильний мессидж суспільству», – зазначив Президент.

Петро Порошенко наголосив, що необхідно роз’яснювати наскільки ці зміни важливі і не дати нікому можливості уповільнити процес, забалакати і забюрократизувати. «Не хочу, щоб ми витратили гроші, побудували фельдшерсько-акушерський пункти і на цьому зупинились. Якщо не буде телемедицини, професійних лікарів, не буде працювати система, не буде обладнання, і ця «компанійщина» закінчиться через рік – то я не хочу до цього братися», – підкреслив Президент.

Він зауважив, що зробить все можливе, щоб українські лікарі відчували себе елітою суспільства.

Глава держави звернувся з проханням до медиків допомогти в цьому процесі. За словами Президента, 80% фельдшерсько-акушерських пунктів по Україні потребують доукомплектації, ще 10% – не існує. Петро Порошенко зазначив, що третина населення проживає у сільській місцевості і де-факто за останні 2-3 роки вони були позбавлені якісної медичної допомоги.

Президент також підкреслив, що 4 млрд грн., виділені на сільську медицину в цьому році перейдуть на наступний рік, також в бюджеті наступного року передбачать 1 або 2 млрд грн. на ці цілі.

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