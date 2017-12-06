Закони про медичну реформу та сільську медицину Порошенко обіцяє підписати найближчим часом

Президент України Петро Порошенко пообіцяв, що Закони про медичну реформу та сільську медицину підпише найближчим часом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Президент звернувся до присутніх на нараді з проханням відповідального ставлення до сільської медицини з боку керівників усіх рівнів. «Щоб ми були однією командою», – додав Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що вирішив сьогодні не підписувати Закон про сільську медицину, як планувалося.

«Тому, що це може бути неправильно інтерпретовано – що ми підписуємо сільську медицину (Закон – ред.), і не підписуємо медичну реформу (Закон – ред.). І найближчим часом буде підписано обидва Закони разом. Сподіваюсь, що це буде правильний мессидж суспільству», – зазначив Президент.

Петро Порошенко наголосив, що необхідно роз’яснювати наскільки ці зміни важливі і не дати нікому можливості уповільнити процес, забалакати і забюрократизувати. «Не хочу, щоб ми витратили гроші, побудували фельдшерсько-акушерський пункти і на цьому зупинились. Якщо не буде телемедицини, професійних лікарів, не буде працювати система, не буде обладнання, і ця «компанійщина» закінчиться через рік – то я не хочу до цього братися», – підкреслив Президент.

Він зауважив, що зробить все можливе, щоб українські лікарі відчували себе елітою суспільства.

Глава держави звернувся з проханням до медиків допомогти в цьому процесі. За словами Президента, 80% фельдшерсько-акушерських пунктів по Україні потребують доукомплектації, ще 10% – не існує. Петро Порошенко зазначив, що третина населення проживає у сільській місцевості і де-факто за останні 2-3 роки вони були позбавлені якісної медичної допомоги.

Президент також підкреслив, що 4 млрд грн., виділені на сільську медицину в цьому році перейдуть на наступний рік, також в бюджеті наступного року передбачать 1 або 2 млрд грн. на ці цілі.