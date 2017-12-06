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Українці відзначають День Збройних Сил

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 6 грудня, українці відзначають День Збройних Сил України. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Відзначається щорічно 6 грудня – в день ухвалення 1991 року закону України «Про Збройні Сили України».

Відзначається урочистою церемонією покладання квітів до могили Невідомого солдата, божественною літургією. У війську проходять урочисті збори, церемонія вручення державних нагород та святковий концерт. Ввечері програма свята завершується святковим феєрверком у містах-героях та містах розташування керівних центрів українського війська.

За традицією, кожен рік президент України вітає всіх службовців української армії, відзначаючи значну роль цих людей у підтримці Україною свого незалежного статусу.

Зокрема, захисників нині вже привітав у Facеbook Президент України Петро Порошенко:

«Вітаю мужніх захисників нашої Батьківщини!».

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