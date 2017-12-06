Післязавтра на Личаківському кладовищі поховають загиблого бійця Віктора Матюхіна

Бійця Першої Штурмової Роти ДУК ПС Віктора Матюхіна, який загинув в с. Піски, поховають у Львові на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань №76 у п’ятницю. Тіло Героя привезуть до Львова завтра, 7 грудня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відтак, завтра о 19.00 год відбудеться парастас у каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській, 52.

Похорон бійця відбудеться в п’ятницю, 8 грудня. О 10.30 год домовина з тілом вирушить з моргу. О 11.00 год відбудеться чин похорону у Гарнізонному храмі св. ап. Петра та Павла на вул. Театральній, 11. О 11.45 год домовину з тілом з храму повезуть на Личаківське кладовище. Чин погребення розпочнеться о 12.00 год на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань №76.

Віктор Олексійович Матюхін народився 09.05.1966 року. Служив у Першій Штурмовій Роті ДУК ПС. Загинув внаслідок обстрілу в с. Піски. У героя залишилась дружина.

Зі слів друзів, Віктор переїхав з Казахстану в Україну, вивчив мову. Проживав у Львові. Став на захист нашої країни.